Россияне раскрыли отношение к подбрасыванию наркотиков полицией

Две трети россиян убеждены, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел сотрудниками правоохранительных органов — обычная практика в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

При этом почти каждый пятый россиянин заявил, что такие случаи носят единичный характер, еще 16 процентов затруднились ответить. По мнению опрошенных, сотрудники МВД фальсифицируют уголовные дела из-за корпоративных интересов, необходимости выполнения отчетности или чьего-либо заказа.

Более половины респондентов низко оценили свои шансы на правосудие в случае несправедливого задержания или подозрений в преступлении. Помощи со стороны влиятельных знакомых в этой ситуации ожидает 28 процентов россиян, со стороны прокуратуры — 24 процента, каждый пятый надеется на справедливость в суде или помощь правозащитных организаций.

Опрос был проведен в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Выяснилось, что 56 процентов опрошенных знают о произошедшем, 85 процентов — слышали о стихийных протестах и пикетах в защиту корреспондента.«Убежденность в коррумпированности органов вызывает у респондентов ощущение безнадежности. Они уверены, что на уволенных генералов повесят дело, а прогнившая система МВД не изменится», — резюмировал директор центра Лев Гудков.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Корреспондент свою вину отрицал, и связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс. 11 июня дело закрыли, а журналиста освободили. Президент Владимир Путин назвал произошедшее с журналистом произволом.

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