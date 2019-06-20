Путин прокомментировал дело Голунова

Президент России Владимир Путин надеется, что в отношении всех виновных в деле с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым будут проведены следственные действия. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал НТВ.

«Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», — пообещал глава государства.

Он напомнил, что по делу Голунова уже были уволены и генералы, которые также были виновны в создании «этой ненормальной ситуации».

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество людей, требуя освобождения Голунова.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции.

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