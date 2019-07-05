Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 5 июля.

Песков отметил, что эта тема является прерогативой правоохранительных органов. «Возможность ознакомиться с этим материалом была и у упомянутых специальных служб», — сказал он в ответ на вопрос, будет ли проведена проверка в связи с расследованием.

1 июля российские и зарубежные СМИ опубликовали статью «Кто владеет московскими кладбищами», над которой Голунов работал перед своим задержанием. В ней говорится, что в 2016 году контроль над ритуальным рынком Москвы перешел от выходцев из Химок к бизнесменам из Ставрополья. Отмечается, что сегодня они контролируют ритуальную отрасль и в нескольких районах Московской области.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Корреспондент свою вину отрицал, и связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс. 11 июня дело закрыли, а журналиста освободили. Президент Владимир Путин назвал произошедшее с журналистом произволом.

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