В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам

В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств. Проект постановления российского правительства в среду, 24 июля, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, во время мониторинга в интернете нашлось множество сайтов, продающих анаболики — модифицированные варианты включенных в список сильнодействующих веществ, попадающих под статьи Уголовного кодекса.

Оборот некоторых из этих анаболиков уже ограничен на территории других стран, например, Канады и Австралии, а три включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). В России их можно просто заказать в интернете и получить по почте.

Кроме того, проектом предлагается внести изменения в размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»): размеры вносимых веществ будут определяться по аналогии с размерами подобных сильнодействующих веществ.

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