Наркодилер попытался выкупить свою свободу у судьи за миллион рублей

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев собирался получить один миллион рублей с обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков по фамилии Жидков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, накануне рассмотрения судьей ходатайства следствия об избрании меры пресечения Жидкову его адвокат Наталья Васильчикова, оказавшаяся знакомой Якубаева, предложила ему взятку. Следствие считает, что судье был обещан один миллион рублей, если он отправит обвиняемого под домашний арест, а не в СИЗО, как хотел следователь.

Первые 200 тысяч рублей адвокат передала Якубаеву через полчаса после вынесения им нужного решения в его служебном кабинете в здании Кузьминского суда.

На следующий день Жидков обратился с заявлением на судью в ФСБ, и там решили провести оперативный эксперимент, чтобы взять Якубаева с поличным при последующей передаче денег. Адвокат также согласилась на сотрудничество со спецслужбами. Под их контролем поздним вечером 14 марта Васильчикова приехала на своем Lexus в подмосковную деревню Подгорелки, где расположен дом судьи, и отдала ему в салоне своей машины 300 тысяч рублей, помеченные препаратом «Тушь-7».

Через пять дней после получения взятки сотрудники ФСБ пришли домой к Якубаеву и изъяли меченые купюры. Часть из них была найдена в его кошельке.

Судья частично признал свою вину. В апреле он ушел в отставку по собственному желанию.

16 июля Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела против Якубаева.

21 марта сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ федерального судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева на рабочем месте. Факт получения им взятки был зафиксирован 20 марта.

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