Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги

Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, с просьбой о привлечении к уголовной ответственности Якубаева в коллегию обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Представитель Мосгорсуда воздержалась от комментариев по делу судьи.

Якубаева подозревают в получении 200 тысяч рублей, уточнил источник агентства.

21 марта сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ федерального судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева на рабочем месте. Факт получения им взятки был зафиксирован 20 марта.

Представитель Кузьминского суда заявила, что Якубаев находится на больничном. Позже Московский городской суд опроверг задержание судьи, отметив, что следствие лишь проводит проверку.

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