ФСБ задержала федерального судью в Москве

Сотрудники ФСБ задержали федерального судью Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Мужчина был задержан в здании суда. В настоящее время неизвестно, что ему инкриминируют.

В свою очередь, пресс-секретарь суда заявила агентству городских новостей «Москва», что Якубаев находится на больничном.

18 января сообщалось, что краснодарскому судье Арсену Крикорову, сбившему на автомобиле девушку, грозит до 15 суток ареста, штраф и лишение прав на два года. Было установлено, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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