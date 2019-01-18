Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом

Сбившему девушку краснодарскому судье Арсену Крикорову грозит до 15 суток ареста. Об этом в пятницу, 18 января, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что за содеянное с Крикорова также могут взыскать штраф и, кроме того, лишить его прав на два года. Было установлено, что в момент ДТП военный судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести тщательную и всестороннюю проверку обстоятельств ДТП. Глава ведомства дал указание военным следователям «оперативно и объективно установить все обстоятельства и детально восстановить события аварии».

Инцидент произошел 21 декабря прошлого года в Краснодаре. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья. Через некоторое время мать сбитой им девушки Марина Зверева сообщила журналистам об угрозах Крикорова выслать из России очевидца ДТП.

17 января стало известно, что сбивший девушку судья Краснодарского гарнизонного военного суда (КГВС) Арсен Крикоров подал в отставку. Заявление о прекращении полномочий было направлено им в Высшую квалификационную коллегию судей накануне.

В ГИБДД тем временем инспектируют своих сотрудников, которые не внесли в базу данные о дорожном происшествии с участием Крикорова.

Статья 16 закона «О статусе судей в Российской Федерации» предусматривает невозможность привлечения судьи к ответственности без специального решения квалификационной коллегии судей, выполненного с определенной процедурой, которая требует времени. Поэтому угроза арестом — в настоящее время, по мнению юристов — не более чем PR-ход.

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