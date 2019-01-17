Сбивший девушку и пугавший свидетелей российский судья подал в отставку

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда (КГВС) Арсен Крикоров, сбивший девушку на пешеходном переходе, подал в отставку. Об этом в четверг, 17 января, сообщается на сайте суда.

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Как отмечается, Крикоров подал заявление о прекращении полномочий в Высшую квалификационную коллегию судей 16 января.

В тот же день мать сбитой девушки Марина Зверева сообщала, что Крикоров угрожает выслать из России очевидца ДТП. В свою очередь, председатель КГВС Владимир Чибизов рассказал, что в отношении Крикорова рассматривается вопрос о проведении служебной проверки.

Ранее, 16 января, сообщалось, что ГИБДД России инициирует служебную проверку сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьей Крикоровым.

15 января стало известно о ДТП с участием пьяного мужчины, похожего на судью Крикорова. Инцидент произошел 21 декабря 2018 года. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья.

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