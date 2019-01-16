Сбивший девушку судья пригрозил выслать из России очевидца ДТП

Мать сбитой девочки Марина Зверева сообщила, что краснодарский судья Арсен Крикоров угрожает выслать из России очевидца ДТП, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Он еще парню одному угрожает, который был на видео, крепкий такой, с бородой. Он угрожает, что вышлет его из страны. Парень сам беженец из Сирии. Но у него виза есть. Он ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из страны», — сказала женщина.

Она также опровергла слова Крикорова о том, что семья пострадавшей вымогает у него деньги.

«Крикоров теперь уже стал говорить, что я у него деньги вымогала. Я стерла его телефон и больше его слушать не хочу. Правоохранители никак с нами не взаимодействуют. Никто не звонил. Это наглая ложь, что я у него что-то вымогаю. Я даже ему не звонила, и он мне не звонил, пока все в прессу не попало. Последний раз вчера я с ним разговаривала», — объяснила Марина Зверева.

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, комментируя «Комсомольской правде» инцидент, заявил, что мать сбитой им девушки потребовала от него три миллиона рублей.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там, и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день», — пояснил судья. Он опроверг информацию, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи.

«Руководство Краснодарского гарнизонного военного суда располагает информацией об имевшем место в декабре 2018 года дорожно-транспортном происшествии, участником которого являлся судья Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоров Арсен Владимирович. […] В целях установления наличия в действиях судьи Крикорова А. В. дисциплинарного проступка, компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикрова А. В.», — говорится в официальном ответе председателя Краснодарского гарнизонного военного суда Владимира Чибизова.

15 января стало известно о ДТП с участием пьяного мужчины, похожего на судью Крикорова. Инцидент произошел 21 декабря 2018 года. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья.

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