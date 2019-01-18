За сбившего девушку судью взялся глава СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести тщательную и всестороннюю проверку обстоятельств ДТП в Краснодарском крае с участием военного судьи. Об этом в пятницу, 18 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава СК дал указание военным следователям «оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП», отмечается в сообщении.

В кратчайшие сроки будут назначены все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств происшествия.

17 января стало известно, что судья Краснодарского гарнизонного военного суда (КГВС) Арсен Крикоров, сбивший девушку на пешеходном переходе, подал в отставку. Заявление о прекращении полномочий направлено им в Высшую квалификационную коллегию судей 16 января.

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Это произошло после того, как мать сбитой им девушки Марина Зверева сообщила об угрозах Крикорова выслать из России очевидца ДТП.

На фоне разгорающегося скандала председатель КГВС Владимир Чибизов заявил о возможности проведения служебной проверки в отношении судьи.

В ГИБДД тем временем инспектируют своих сотрудников, которые не внесли в базу данные о дорожном происшествии с участием Крикорова.

15 января стало известно о ДТП с участием пьяного мужчины, похожего на судью Крикорова. Инцидент произошел 21 декабря прошлого года. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья.

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