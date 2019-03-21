Названа причина интереса ФСБ к федеральному судье

Причиной проверки ФСБ в отношении федерального судьи Кузьминского суда Москвы стало получение им взятки. Об этом в четверг, 21 марта, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

По его словам, факт получения взятки судьей сотрудники ФСБ зафиксировали 20 марта.

Ранее сообщалось о задержании федерального судьи сотрудниками ФСБ. Представитель Кузьминского суда заявила, что тот находится на больничном. Однако затем Московский городской суд опроверг задержание, отметив, что следствие проводит проверку в отношении мужчины.

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