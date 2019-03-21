Мосгорсуд опроверг задержание федерального судьи

Московский городской суд опроверг задержание федерального судьи Кузьминского суда столицы Руслана Якубаева. Об этом в четверг, 21 марта, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила ТАСС.

По ее словам, следственные органы проводят проверку в отношении судьи, но по какому именно факту, представитель Мосгорсуда не сообщила.

Согласно закону следствию необходимо обратиться в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи, отметила Солопова. Она указала, что такого ходатайства в отношении Якубаева пока не поступало.

Ранее 21 марта сообщалось о задержании федерального судьи Якубаева сотрудниками ФСБ. Представитель Кузьминского суда заявила, что тот находится на больничном.

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