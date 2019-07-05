Полицейские начальники в Москве торговали наркотиками на территории отдела

Два офицера полиции из числа бывших руководителей ОМВД по району Марфино Москвы арестованы по подозрению в организации наркоторговли. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что обоим уже предъявлены обвинения, в том числе в организации преступной группы. Отмечается, что подозреваемые на территории отдела торговали изъятыми наркотиками через закладки.

«Сейчас известно о 35 преступлениях, совершенных офицерами. Причем, по данным следствия, в преступную группу были вовлечены и другие сотрудники полиции. По предварительным данным, офицеры наладили торговлю бесконтактным способом и привлекали в качестве закладчиков своих подчиненных из числа наиболее близких лиц», — сказал источник.

Проверку по поступившей оперативной информации сотрудники отдела собственной безопасности УВД по СВАО начали еще весной, и почти сразу офицеров перевели — одного в окружной отдел уголовного розыска, а второго — в кинологическую службу, причем на руководящие должности. Задержаны они были уже в конце июня и вскоре после этого по ходатайству следствия арестованы. От дачи показаний оба отказались.

Источник уточнил, что торговлю наркотиками офицеры наладили в то время, когда занимали должности начальствующего состава в ОМВД. Расследование уголовного дела ведет столичный главк Следственного комитета России. Официальных комментариев по ситуации от правоохранительных органов пока не поступало.

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