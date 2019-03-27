Обвиненного в торговле наркотиками капитана МВД отпустили из СИЗО

Капитана МВД Вадима Белова, обвиненного в создании интернет-магазина по продаже наркотиков, отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом в среду, 27 марта, супруга полицейского Ксения Белова сообщила «Медиазоне».

Решение об освобождении Белова под домашний арест принял Канавинский районный суд Нижнего Новгорода. В СИЗО капитан МВД провел более восьми месяцев. При этом об освобождении Белова ходатайствовало следствие. В нем отмечалось, что на момент задержания он служил начальником отдела по борьбе с преступлениями в сфере легального оборота наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области.

Следствие также отметило, что Белов ранее не судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и временную регистрацию в квартире тещи, но при этом обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и преступления средней тяжести. Суд согласился с этими доводами, хотя ранее на основании них отправил капитана МВД в СИЗО.

Помещенному под домашний арест полицейскому запрещено выходить за пределы квартиры, использовать средства связи, интернет и почту. Белову разрешили общаться лишь с родственниками и сотрудниками правоохранительных органов.

Как считает следствие, обвиняемый — оперативник с 13-летним стажем — передал зависимому от героина и трижды судимому нижегородцу координаты семи закладок с синтетическим наркотиком альфа-PVP. Белов узнал о них в ходе оперативной работы, общий вес наркотика превысил 2,2 килограмма. После этого наркозависимый, следуя указаниям полицейского, создал в мессенджере Telegram интернет-магазин по продаже наркотиков.

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