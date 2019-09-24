Полицейские ликвидировали в России 100 нарколабораторий

В 2019 году в России ликвидировали около 100 наркотических лабораторий. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая во вторник, 24 сентября, на проходившем под его председательством заседании Государственного антинаркотического комитета.

По словам Колокольцева, в основном такие лаборатории специализировались на производстве синтетических наркотиков. Тенденцию изменения наркорынка в сторону «синтетики» подтверждает и медицинская статистика: в 2018 году в стране увеличилось число зависимых от новых видов наркотиков и психостимуляторов.

При этом число людей, больных опийной наркоманией, наоборот, сократилось, отметил глава МВД.

12 сентября сообщалось, что новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков в московской полиции стал генерал-майор Андрей Янишевский. Бывший руководитель Юрий Девяткин в июне был уволен из органов внутренних дел по приказу президента России Владимира Путина.

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