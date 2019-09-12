Борьбу с наркотиками в Москве возглавил воспитатель суворовцев

Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков в московской полиции стал генерал-майор Андрей Янишевский. Об этом в четверг, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов.

Представляя его руководящему составу, начальник ГУ МВД России по столице Олег Баранов отметил, что Янишевский имеет многочисленные служебные награды, а также неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел России.

С 1981 по 1983 год Андрей Янишевский проходил службу в Вооруженных силах, а затем продолжил службу в УВД Москворецкого райисполкома Москвы. Параллельно он окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР и Академию управления МВД России.

В период же с 1990 по 2019 год он проходил службу на различных руководящих должностях — от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома столицы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

13 июня сообщалось, что генерал-майор полиции Юрий Девяткин, руководивший управлением по контролю за оборотом наркотиков в Московской полиции, был уволен из органов внутренних дел по приказу президента России Владимира Путина.

О его увольнении ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев. Он сообщил об этом в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в покушении на сбыт наркотиков.

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