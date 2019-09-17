В Кремле рассказали о проверке следователей после «дела Голунова»

В Следственном комитете ведется служебная проверка в связи с делом в отношении спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что результатов проверки «пока нет».

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6 июня Ивана Голунова задержали в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков, его отправили под домашний арест. Журналист не признал вину и связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Происшествие вызвало большой резонанс.11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

16 июля стало известно, что трех сотрудников управления внутренних дел по УВД ЗАО уволили из-за несоблюдения регламента работы при задержании Голунова. Их выгнали с формулировкой по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе. Уволенные намерены судиться с МВД.

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