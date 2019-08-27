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Подполковника ФСБ из расследования Голунова уволили из-за двойного гражданства

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Иван Голунов

Причиной увольнения помощника главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковника Марата Медоева, лишившегося своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, стало двойное гражданство его родственников. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает издание Russian Deadline.

По словам источников издания в администрации президента, после задержания Голунова в «Новойгазете» вышла статья «Как обуть ФСБ», в которой рассказывалось о бизнесе и зарубежной недвижимости отца Марата Медоева. Вскоре выяснилось, что родственники Медоева являются гражданами Словакии.

Как отметил собеседник Russian Deadline, Медоев имеет первый доступ секретности — самый высокий доступ к гостайне. А его прямые родственники при этом имеют двойное гражданство в Евросоюзе, что и стало причиной снятия Медоева с должности.

26 августа сообщалось, что Медоев получил работу в службе безопасности «Газпрома». Ранее стало известно, что Медоев еще около месяца назад лишился своей должности после расследования Ивана Голунова о похоронном рынке в Москве.

В статье, которая вышла под названием «Кто владеет московскими кладбищами», рассказывалось о контроле над столичным ритуальным рынком. В частности, утверждалось, что эта сфера находится под контролем людей, близких подполковнику.

Скандал вокруг Ивана Голунова произошел 6 июня после того, как его задержали в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Спецкорреспондента «Медузы» отправили под домашний арест. Свою вину он не признал и связал преследование со своей профессиональной деятельностью.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. Президент Владимир Путин заявил, что это дело было не несправедливостью, а произволом. Позднее глава государства уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции.

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