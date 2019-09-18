Глава МВД России встретился с коллегой из Вьетнама

Владимир Колокольцев и То Лам

Глава МВД Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам провели встречу в Ханое. Об этом в среду, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, министры обсудили вопросы подготовки профильных кадров для служб обеих стран и намерены продолжать расширять двустороннее сотрудничество.

Они отметили возможность увеличения численности выезжающих по обмену делегаций вдвое, обсудили успешное взаимодействие российско-вьетнамской рабочей группы по вопросам реализации межправительственного Соглашения о временной трудовой деятельности граждан России и Вьетнама на территории другой страны.

Кроме того, подписанная в Программа действий на 2019-2021 годы позволяет с этого года организовывать детям погибших сотрудников ведомств двух стран отдых в России и Вьетнаме.

9 сентября Владимир Колокольцев обсудил проблему безопасности на дорогах с прибывшим в Москву коллегой из Швеции. Министры выразили готовность расширять международное сотрудничество в области безопасности дорожного движения и обмениваться передовым опытом.

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