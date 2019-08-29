Российские полицейские начнут сотрудничать с коллегами из ОАЭ

Между МВД России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом в четверг, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Соответствующее заявление в ходе переговоров в Москве сделали министры внутренних дел двух стран — Владимир Колокольцев и Сейф бен Заид Аль Нахайян.

Как отметил Колокольцев, главная задача международного правоохранительного сотрудничества — это противодействие терроризму и экстремизму. Министр подчеркнул, что в этой сфере необходимо укреплять взаимодействие, в том числе ради получения любой значимой информации об экстремистах и террористах для их привлечения к ответственности.

Кроме того, глава МВД России сообщил, что важно объединять усилия по перекрытию каналов наркотрафика, а также выявлению и пресечению связанных с ними финансовых потоков.

«Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с ОАЭ в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконного оборота наркотиков и общеуголовным преступлениям. Такой обмен мог бы осуществляться, например, с использованием возможностей Интерпола», — сообщил Колокольцев.

19 августа сообщалось, что Глава МВД России совершил рабочую поездку в Анадырь (Чукотский АО) и встретился с руководителями регионального управления МВД.

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