Глава МВД поставил задачи ставропольской полиции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ставрополь и поставил задачи региональной полиции. Об этом в понедельник, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Глава ведомства посетил отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю, ознакомился с условиями несения службы и побеседовал с личным составом. Сотрудники дежурной части продемонстрировали ему работу современной стационарной дактилостанции, которая применяется для добровольной дактилоскопической регистрации граждан.
После этого Владимир Колокольцев провел совещание с руководством ставропольского главка и определил приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности на ближайший период.
«В преддверии курортного сезона особое внимание было акцентировано на вопросах профилактики преступности в туристических центрах, необходимости создания условий для безопасного отдыха граждан, приезжающих в регион», — отметила Ирина Волк.
Кроме того, министр посетил лечебный корпус госпиталя медико-санитарной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года. Он осмотрел несколько отделений, навестил проходящих лечение сотрудников органов внутренних дел и пожелал им скорейшего выздоровления.