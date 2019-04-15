Глава МВД поставил задачи ставропольской полиции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ставрополь и поставил задачи региональной полиции. Об этом в понедельник, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава ведомства посетил отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю, ознакомился с условиями несения службы и побеседовал с личным составом. Сотрудники дежурной части продемонстрировали ему работу современной стационарной дактилостанции, которая применяется для добровольной дактилоскопической регистрации граждан.

После этого Владимир Колокольцев провел совещание с руководством ставропольского главка и определил приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности на ближайший период.

«В преддверии курортного сезона особое внимание было акцентировано на вопросах профилактики преступности в туристических центрах, необходимости создания условий для безопасного отдыха граждан, приезжающих в регион», — отметила Ирина Волк.

Кроме того, министр посетил лечебный корпус госпиталя медико-санитарной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года. Он осмотрел несколько отделений, навестил проходящих лечение сотрудников органов внутренних дел и пожелал им скорейшего выздоровления.

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