Россия и Италия возобновили совместную борьбу с наркоторговлей

Министерства внутренних дел России и Италии возобновили совместную борьбу с международным наркотрафиком и намерены расширять сотрудничество в вопросах противодействия терроризму и контроля миграционных потоков. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

Как отмечается, соответствующая договоренность достигнута между вице-премьером правительства, министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Колокольцев дал высокую оценку уровню двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

«Контакты в формате рабочих групп предоставляют большие возможности для совместной деятельности и создают условия для планового проведения оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий по конкретным уголовным делам, а также для обмена значимой информацией», — подчеркнул он.

В свою очередь, Сальвини поблагодарил Колокольцева за организацию общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу: «У всего мира о России сложилось представление как об очень красивой и позитивной стране. Ваше министерство и службы безопасности провели очень большую, интенсивную работу в преддверии такого крупного мероприятия».

10 июля стало известно, что Колокольцев заявил о готовности МВД рассмотреть различные инициативы волонтеров, в том числе, связанные с мониторингом интернета на предмет запрещенной информации, профилактикой наркомании и подростковой преступности.

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