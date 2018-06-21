Попавший под санкции глава МВД получил визу США

Глава российского МВД Владимир Колокольцев рассказал, что получил визу США для участия в форуме ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, возникли ли сложности в связи с тем, что ранее Колокольцев был занесен в санкционный список США, глава МВД ответил отрицательно. «Проблем особых я не вижу и не почувствовал», — сказал Колокольцев.

«Могу даже больше сказать — организация вопросов охраны нашей делегации, передвижений, которыми занимался государственный департамент США, не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно, достойно и никаких проблем мы здесь особенно не видим», — добавил он .

Глава МВД принимает участие в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS) в штаб-квартире ООН.

Материалы по теме Двойной удар: США нашли мишень для санкций В новый список попали 96 олигархов и все правительство России

В апреле Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

Эти имена были также упомянуты в так называемом «кремлевском докладе» — списке высокопоставленных лиц, близких президенту России, к которым планируется применить санкции. Валиулин и Фрадков в документе не значились.

«Кремлевский доклад» опубликован Минфином США в конце января. В нем перечислены 210 имен, в том числе все действующее на тот момент правительство России, а также 96 представителей бизнеса. Формальным поводом для составления «кремлевского доклада» являлось «вмешательство России в президентские выборы в США». Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

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