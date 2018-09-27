Глава МВД наградил двух дагестанских полицейских

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников патрульно-постовой службы из Республики Дагестан, которые пресекли утечку газа в городе Избербаше. Об этом в четверг, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, во время несения службы полицейские заметили, как водитель автомобиля не справился с управлением и повредил трубу газопровода среднего давления. Сотрудники полиции сразу сообщили о происшествии в дежурную часть отдела внутренних дел и в экстренные службы, а затем приняли меры по охране места происшествия и перекрыли вентиль в распределительном щите газопровода.

Старший сержант полиции Рамазан Магомедов и младший сержант полиции Азизбек Агамов будут награждены медалью МВД России «За доблесть в службе».

«Азизбек Агамов и Рамазан Магомедов в экстремальной ситуации проявили выдержку и профессионализм, благодаря которым им удалось предотвратить возможную трагедию», — отметила официальный представитель МВД.

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