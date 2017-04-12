Полицейского наградили за спасение упавшего на рельсы пассажира метро

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил младшего инспектора-кинолога УВД на Московском метрополитене Дениса Садкова за спасение пассажира. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает kp.ru.

Старший сержант Садков получил медаль «За доблесть в службе».

Случай, о котором идет речь, произошел вечером 6 апреля на станции «Пушкинская», когда кинолог с овчаркой проверял территорию на наличие посторонних предметов.

«Подойдя к краю платформы, увидел гражданина, который стоял среди путей, никак не реагировал на просьбы граждан лечь в желоб. Увидя, что в тоннеле появился свет, прыгнул, уложил его в желоб. Дальше увидел фары, прижал его голову», — рассказал Садков, слова которого приводит телеканал «360».

Как сообщается на сайте МВД, полицейскому удалось сбить пассажира с ног и накрыть его своим телом. Поезд проехал над ними. Когда подачу электричества отключили, кинолог помог мужчине подняться на платформу. Оба они не пострадали.