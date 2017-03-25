Участковый спас ребенка из-под снежного завала в ЯНАО

Полицейский в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа вытащил из-под снежного завала семилетнего ребенка, который не мог выбраться самостоятельно. Об этом в субботу, 25 марта, сообщается на сайте МВД России.

О продолжительном отсутствии сына в полицию заявила мать мальчика. «Прибыв к дому заявительницы, участковый уполномоченный полиции Сергей Щербань обследовал близлежащую территорию. Около соседнего дома он заметил обвал снежного наста в виде небольшой воронки. Подойдя ближе, он увидел ребенка. Оказалось, что несовершеннолетний провалился под снег и попал под бетонную плиту», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский извлек ребенка из-под завала и вызвал скорую помощь. Мальчик был госпитализирован с диагнозом «переохлаждение».

В начале февраля стало известно о гибели в Уфе мальчика, на которого обрушился снежный тоннель. Установлено, что 11-летний ребенок играл на улице, строя тоннели в снегу. В тот момент, когда он находился внутри одного из сооружений, произошло обрушение. За помощью обратились другие подростки, на место выехали спасатели и скорая помощь. Мальчика извлекли из-под завала, врачи констатировали его смерть.

