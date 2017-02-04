Семилетний мальчик погиб в Подмосковье во время катания на ледяной горке

В Ногинском районе Подмосковья во время катания на ледяной горке погиб семилетний мальчик. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, в лесном массиве у садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Купавна». «Как установлено следствием, малолетний житель города Железнодорожный получил травмы, катаясь на тюбинге, и скончался на месте», — отметила Фокина.

По информации ТАСС, ребенок ударился головой о дерево, в результате чего скончался.

По данному факту инициирована доследственная проверка. «Проводится комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.