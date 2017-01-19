При катании с уральской горки пострадали 40 человек

В Свердловской области возбудили уголовное дело после того, как 40 человек в городе Серове получили различные травмы на ледяной горке. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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По версии следствия, с конца декабря 2016 года по январь 2017 года местные жители пострадали при катании в «Ледяном городке», возведенном на площади около Дворца культуры металлургов. Пострадавшие обращались за помощью в медицинские учреждения города.

Ранее в январе в Красноярске школьник погиб при катании с горки. Подросток дотронулся до линии электропередачи, находившейся неподалеку, и получил удар электрическим током. Прибывшие медики констатировали смерть подростка.