Строивший снежные тоннели уфимский мальчик погиб под обвалом

Правоохранительные органы Башкирии начали проверку по факту смерти мальчика, на которого обрушился снежный тоннель. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Установлено, что 11-летний ребенок играл на улице, строя тоннели в снегу. В тот момент, когда он находился внутри одного из сооружений, произошло обрушение. За помощью обратились другие подростки, на место выехали спасатели и скорая помощь. Мальчика извлекли из-под завала, врачи констатировали его смерть.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. Согласно информации телеканала, мальчик находился под снежным завалом больше часа.

4 февраля во время катания на тюбинге с ледяной горки в Ногинском районе Подмосковья погиб семилетний мальчик. Инцидент произошел недалеко от садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Купавна». По словам очевидца, ребенок, катавшийся вместе с отцом, ударился головой, когда они врезались в дерево.