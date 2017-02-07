Студентка в Нижнем Новгороде погибла при катании на «ватрушке»

В Нижнем Новгороде девушка погибла при катании на тюбинге. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета во вторник, 7 февраля.

Студентка вместе с подругой каталась на «ватрушке» со склона откоса реки Оки днем в понедельник, 6 февраля. При спуске девушки врезались в дерево. 20-летняя студентка скончалась на месте, ее 21-летняя приятельница с черепно-мозговой травмой госпитализирована в городскую больницу.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, следователи изучают все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, склон, с которого девушки спускались, не оборудован для катания.

В Ногинском районе Подмосковья во время катания на тюбинге с ледяной горки погиб семилетний мальчик. Инцидент произошел в лесном массиве у садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Купавна». По словам очевидца, ребенок, катавшийся вместе с отцом, ударился головой, когда они врезались в дерево.