В больнице умер пострадавший при катании с горы в Ленинградской области ребенок

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице девятилетнего мальчика, получившего травмы во время катания с ледяной горы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Было установлено, что 22 февраля ребенок вместе с отцом гулял недалеко от одной из школ города Всеволожска. При спуске с горы мальчик зацепился за посторонний предмет и получил травму. Ребенка доставили в больницу, где он позже скончался, несмотря на своевременную медицинскую помощь, — сообщили в СК.

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Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В феврале после катания на «ватрушке» в Подмосковье погиб семилетний мальчик. Вместе с отцом он съезжал с горы, однако они врезались в дерево, и ребенок ударился головой.

В январе в Красноярске школьник погиб при катании с горки. Подросток дотронулся до линии электропередачи, оказавшейся в непосредственной близости от горки, и получил удар током. Прибывшие медики констатировали смерть подростка.