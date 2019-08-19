Глава МВД решил проблемы российских полицейских при помощи аэролодок

Глава МВД России Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Анадырь (Чукотский АО) и встретился с руководителями регионального управления МВД. Об этом в понедельник, 19 августа, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России.

Колокольцев передал личному составу новую технику — в том числе две аэролодки, катер и квадроцикл. По его словам, в регионе невозможно работать без транспортных средств повышенной проходимости, поскольку территория большая по размеру, а поселения удалены друг от друга.

Новая техника поможет полицейским Чукотки в охране общественного порядка, в проведении оперативных мероприятий, а также в решении одной из главных проблем региона — незаконными рыбалкой и браконьерством. Глава МВД отметил, что техника повысит эффективность работы полицейских и позволит им качественнее реагировать на вызовы.

15 мая сообщалось, что глава МВД России принял решение о награждении ведомственной медалью «За смелость во имя спасения» полицейского из Кисловодска (Ставропольский край) Владимира Хнырева.

Он спас во время пожара семью — женщину и ее четверых малолетних детей. Мужчина вывел пострадавших из охваченной огнем квартиры и посадил в личный автомобиль. После этого участковый обеспечил порядок на месте происшествия, пока не приехали пожарные и медики.

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