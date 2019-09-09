Глава МВД обсудил безопасность на дорогах с министром из Швеции

Глава МВД Владимир Колокольцев и министр по делам инфраструктуры Швеции Тумас Энерут провели встречу в здании министерства внутренних дел в Москве. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства.

Министры отметили, что готовы расширять международное сотрудничество в области безопасности дорожного движения и обмениваться передовым опытом. Колокольцев поблагодарил экспертов из Швеции, которые в 2018-2019 годах участвовали в семинарах по вопросам реализации программ снижения смертности на дорогах.

В ходе встречи Колокольцев добавил, что в рамках реализуемой Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы планируется снизить смертность на дорогах до показателя не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

Министры подчеркнули, что Первая всемирная министерская конференция по дорожной безопасности, прошедшая в 2009 году в Москве, имела ключевое значение. Колокольцев добавил, что Третья конференция «Достижение глобальных целей к 2030 году», которая пройдет в 2020 году в Стокгольме, станет площадкой для подведения итогов десятилетия действий по безопасности дорожного движения и послужит стимулом для дальнейшего развития в этом направлении.

29 августа сообщалось, что в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) глава МВД России заключил со своими зарубежными коллегами соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

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