Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина

В Москве полицейские застрелили мужчину при попытке его задержать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского управления МВД.

15 декабря в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по улице Генерала Тюленева. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину с телесными повреждениями и мужчину, который вел себя буйно. Он накинулся на полицейских, угрожая предметом, похожим на пистолет, и тогда один из правоохранителей применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался.

Пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение. Сын нанес ей три ножевых ранения, когда они находились дома. Раненая успела вызвать полицию, уточняет Telegram-канал «112». Из сообщения следует, что порезавший мать 35-летний россиянин по фамилии Барматин состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

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