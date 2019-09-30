Полицейские открыли огонь по россиянину с ножом

В Ингушетии задержали жителя Карабулака, напавшего на полицейских. Об этом в понедельник, 30 сентября, в региональном управлении МВД сообщили РЕН ТВ.

Как уточнили в ведомстве, при патрулировании сотрудники заметили подозрительного гражданина и попросили его показать документы. В ответ он начал вести себя агрессивно, а затем набросился на полицейских с ножом. Те были вынуждены применить табельное оружие, в результате 18-летний нападавший получил ранения. В настоящее время он находится в больнице.

Уточняется, что один из сотрудников правоохранительных органов при задержании получил резаные раны руки, ему также была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мужчина ранил ножом двоих полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. Сотрудники получили ранения, но обезвредили дебошира. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области.

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