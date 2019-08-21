Россиянин взял женщину в заложницы и напал с ножом на полицейских

В Волгограде задержали местного жителя, взявшего подругу в заложницы и напавшего с ножом на двух полицейских. Об этом в среду, 21 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в ночь на среду. В полицию обратилась женщина и попросила вызвать в ее квартиру наряд. Рассказала, что ее сожитель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, ведет себя неадекватно и собирается нанести себе и ей увечья.

Когда на место прибыли сотрудники, хозяин квартиры заперся вместе с сожительницей и продолжал угрожать ей и полицейским. Когда им удалось убедить мужчину отпустить заявительницу, тот открыл дверь и напал с двумя ножами на сотрудника патрульно-постовой службы.

Чтобы усмирить буйного жильца, полицейским пришлось применить табельное оружие. В результате он был задержан и госпитализирован с телесными повреждениями, пострадавшему сотруднику также оказали медицинскую помощь.

В Волгоградской области сотрудники полиции и Росгвардии штурмом взяли банду грабителей из Татарстана. Те оказывали сопротивление при задержании, отстреливались и угрожали предметом, похожим на гранату.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru