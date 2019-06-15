Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой

Обнародованы кадры обысков в селе Чемодановка Пензенской области после массовой драки. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Следственного комитета.

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Как сообщалось ранее 15 июня, после конфликта в полицию были доставлены 174 человека. Трое из них задержаны по подозрению в убийстве местного жителя.

Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Для обсуждения конфликта с цыганами в Чемодановке 14 июня начался народный сход. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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