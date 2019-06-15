Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали

Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пензенской области.

Дело переквалифицировано на уголовные статьи об убийстве и покушении на убийство группой лиц. Отмечается, что всего в результате конфликта в полицию были доставлены 174 человека, трое из них задержаны.

Народный сход для обсуждения конфликта с цыганами в Чемодановке начался вечером 14 июня. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

По информации посвященных Пензе сообществ в социальных сетях, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями.

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