Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области умер один из пострадавших в результате конфликта местных жителей с цыганами. Об этом сообщает издание PenzaNews со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяну Махницкую.

По ее словам, мужчина 1985 года рождения скончался вечером в пятницу, 14 июня. Ранее он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Махницкая добавила, что на месте происшествия продолжает работать оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

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Ранее на собрание жителей села Чемодановка, где обсуждается конфликт с цыганами, приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что областное управление МВД проверит всех приезжих. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — подчеркнул губернатор.

Народный сход в Чемодановке начался вечером 14 июня. У сельского дома культуры собрались десятки человек, помимо губернатора туда прибыли местные чиновники и врио начальника областной полиции.

О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По их информации, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Происходящее там уже окрестили «войной».

Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.

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