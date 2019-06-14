Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приехал на собрание жителей села Чемодановка, где обсуждается конфликт с цыганами, сообщает «Пенза-Взгляд».

Он заявил, что областное управление МВД проверит всех приезжих. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — подчеркнул губернатор.

Глава региона пообещал создать рабочую группу по урегулированию ситуации с участием селян. «Эмоциями мы с вами задачу не решим, мы должны действовать с вами по закону. Начнем совместную работу по обеспечению безопасности в Чемодановке уже завтра», — заверил Белозерцев.

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Народный сход в Чемодановке начался вечером 14 июня. У сельского дома культуры собрались десятки человек, помимо губернатора туда прибыли местные чиновники и врио начальника областной полиции, пишет «Пенза-Взгляд».

О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По их информации, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Происходящее там уже окрестили «войной».

Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.

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