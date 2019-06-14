Российские власти отреагировали на начало «войны» с цыганами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ситуация с конфликтом жителей местного села Чемодановка с цыганами взята под контроль. Об этом он сообщил в комментариях к одному из последних постов в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 14 июня.

По словам Белозерцева, он уже провел переговоры с временно исполняющим обязанности начальника регионального УВД и главой Бессоновского района. «Ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства», — пояснил он.

Политик также обратился к комментаторам с просьбой воздержаться от «преждевременных выводов».

Кроме того, в сообществе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте» появились снимки с предполагаемого места массовой драки. На размещенных в сети фото виден спецтранспорт полиции и разбитые в результате инцидента легковые автомобили селян.

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Ранее пользователи сообщили в соцсетях, что селяне Чемодановки встали на защиту детей, к которым цыганское население якобы начало «массово приставать». Местные жители назвали происходящее «войной».

По их словам, в результате столкновения как минимум три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Отмечалось, что цыгане якобы заявили полиции о том, что «будут точить ножи и всех резать». Возможной причиной конфликта называли попытку цыган изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю — селяне решили за нее заступиться.

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