Цыгане назвали виновных в ненависти к цыганам

Председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр связала рост негативного отношения к цыганам в России с необъективным освещением в СМИ событий, связанных с диаспорой. Ее цитирует радиостанция «Говорит Москва».

Деметр поразили данные опроса «Левада-центра», указывающие на то, что 32 процента россиян считают цыган «нежелательным» этносом, проживание представителей которого в стране нужно ограничить.

«Думаю, это оттого, что мы неправильно ведем себя в отношении средств массовой информации. И СМИ тоже, к сожалению, ведут себя соответствующим образом. Цыган-врач, цыган-журналист, цыган-главный инженер Звездного городка Олег Эрденко — эти люди совершенно отсутствуют в прессе. Нужно больше давать материалов о том, что цыгане — не мигранты», — полагает председатель организации.

По ее словам, в опросе цыган приравняли к мигрантам, однако цыгане живут в России 500 лет, и считать их мигрантами неправильно. «Они граждане России», — напомнила она, добавив, что мигрирующих цыган в России очень мало.

Негативный имидж у цыган сформировался из-за отсутствия государственной структуры, которая поддерживала бы диаспору. «Думаю, что дело в средствах массовой информации в первую очередь в том, что они раздувают негативные моменты, которые случаются, к сожалению, и совсем не дают положительного примера», — заключила Деметр.

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Согласно июльскому опросу социологов, за год число выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей увеличилось примерно в два раза. Помимо цыган, опрошенные причислили к «нежелательным» этносам китайцев (с 15 до 31 процента) и вьетнамцев (с 12 до 26 процентов).

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