Под Белгородом устроили цыганский погром после убийства ребенка

Жители села Уразово в Белгородской области разгромили несколько домов цыган после убийства 9-летней девочки. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала местная жительница, кто именно участвовал в погроме, неизвестно. В результате в нескольких домах были разбиты окна. «Цыгане днем уехали», — отметила собеседница канала.

Тело 9-летней девочки обнаружили волонтеры и полицейские 31 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области. В среду, 1 августа, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 30-летний мужчина без определенного места жительства, который приехал в регион несколько месяцев назад.

По версии следствия, 30 июля во второй половине дня мужчина зашел в магазин в Уразово, где увидел незнакомую девочку. Когда она вышла из магазина, он последовал за ней, изнасиловал, а затем задушил.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131, пункту «б» части 4 статьи 132, подпунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ (изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, убийство малолетней с целью скрыть другое преступление). Он признал свою вину, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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