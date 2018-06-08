Напавшего на девочку в подъезде сняли на видео

В подъезде дома по 4-й Очаковской улице в Москве мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку и скрылся. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.

Ребенок в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, принимаются меры к розыску подозреваемого. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.

Мужчину сняла камера видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал 112.

«В столичном Очаково сейчас ловят маньяка, он выследил 11-летнюю девочку, зашел за ней в подъезд и ударил ножом в живот. Раненая в больнице, в тяжелом состоянии, задета печень, большая кровопотеря», — говорится в сообщении.

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