В Москве задержан угрожавший прохожим топором мужчина

В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим топором. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Академика Комарова. Прибывшие по вызову патрульные попытались обезоружить мужчину, однако он оказал активное сопротивление и укусил одного из сотрудников Росгвардии за руку.

Дебошир был доставлен в отдел полиции. Укушенному оказали медицинскую помощь на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», задержанный — 42-летний москвич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В марте в городе Бодайбо в Иркутской области 61-летняя женщина с двумя топорами напала на полицейского. Сначала женщина повредила двери двух квартир, а когда прибывший на место происшествия полицейский призвал пенсионерку к порядку, она бросила один топор в его сторону, а вторым нанесла несколько ударов по бронежилету сотрудника. В отношении женщины была применена физическая сила, после чего ее госпитализировали в психиатрическое отделение местной больницы.