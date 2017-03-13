Пьяный оренбуржец ворвался с топором в кабинет судьи

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего местного жителя, угрожавшего топором мировому судье. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»).

По версии следствия, утром 9 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения и с топором в руках выбил ногой дверь кабинета мирового судьи, но не обнаружил ее там и выбежал на улицу. Он также угрожал убийством человеку в мантии и обещал уничтожить ее автомобиль.

Подозреваемого поместили под домашний арест.

25 ноября стало известно о нападении на судью-женщину одного из районных судов Владикавказа. Инцидент произошел накануне вечером, когда служительница Фемиды возвращалась домой с работы. По предварительным данным, женщина, вооруженная ножом, ранила судью в руку.