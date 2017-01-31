Закончено расследование дела о пьяной драке в Чебоксарах с участием судьи

В Чувашии завершено расследование уголовного дела бывшего мирового судьи города Чебоксары 44-летнего Вячеслава Романова, избившего в пьяном состоянии двух прохожих. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 116 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев, совершенные из хулиганских побуждений»).

По версии следствия, вечером 19 июня 2015 года в деревне Большое Яниково Романов в состоянии алкогольного опьянения вышел из своего автомобиля Nissan и поругался с 60-летней местной жительницей. Судья толкнул ее на землю и нанес удар ногой, а затем сломал ей левую руку. После чего Романов избил сына женщины, который пытался защитить мать.

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Уголовное дело против судьи было возбуждено с согласия квалификационной коллегии судей Чувашии. Также досрочно Романова лишили судейской мантии.

Свою вину Романов не признал, однако его причастность к преступлению была подтверждена судебно-медицинскими экспертизами, показаниями потерпевших и 20 свидетелей.

Кроме того, в феврале 2011 года Романов привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с тем, что в ночь с 27 на 28 декабря 2010 года, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл движение автотранспорта и вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Чувашской республики для рассмотрения по существу.