Закончено расследование дела о пьяной драке в Чебоксарах с участием судьи

В Чувашии завершено расследование уголовного дела бывшего мирового судьи города Чебоксары 44-летнего Вячеслава Романова, избившего в пьяном состоянии двух прохожих. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 116 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев, совершенные из хулиганских побуждений»).
По версии следствия, вечером 19 июня 2015 года в деревне Большое Яниково Романов в состоянии алкогольного опьянения вышел из своего автомобиля Nissan и поругался с 60-летней местной жительницей. Судья толкнул ее на землю и нанес удар ногой, а затем сломал ей левую руку. После чего Романов избил сына женщины, который пытался защитить мать.
Уголовное дело против судьи было возбуждено с согласия квалификационной коллегии судей Чувашии. Также досрочно Романова лишили судейской мантии.
Свою вину Романов не признал, однако его причастность к преступлению была подтверждена судебно-медицинскими экспертизами, показаниями потерпевших и 20 свидетелей.
Кроме того, в феврале 2011 года Романов привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с тем, что в ночь с 27 на 28 декабря 2010 года, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл движение автотранспорта и вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения.
Уголовное дело направлено в Верховный Суд Чувашской республики для рассмотрения по существу.