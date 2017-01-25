СК получил согласие на возбуждение дела против московского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова, подозреваемого в попытке мошенничества. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в среду, 25 января, в редакцию «Ленты.ру».

Решение было принято 24 января по результатам рассмотрения представления председателя СКР Александра Бастрыкина о привлечении судьи к уголовной ответственности по статье о покушении на мошенничество.

По данным следствия, Корогодов пытался обмануть москвича, пообещав ему за денежное вознаграждение принять решение в его пользу по гражданскому делу, которое находилось у судьи на рассмотрении.

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23 января Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в покушении на мошенничество. Женщина была задержана с поличным при получении 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму почти 10 миллионов рублей.

По данным следствия, в мае 2015 года житель Ставрополя рассказал своей знакомой о намерении устроиться на работу в качестве судьи на территории края. Женщина свела его с Поповой, которая сказала, что у нее есть возможность помочь мужчине трудоустроиться в Ставрополе в случае передачи ей 12 миллионов рублей.