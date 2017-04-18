Дачница из Старого Победилова остановила вора с топором и шпагой

В казанском поселке Старое Победилово неожиданно приехавшая дачница обезоружила вора, попытавшегося отбиться от нее декоративной шпагой и топором. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел вечером 17 апреля. Когда злоумышленник собирался покинуть жилой вагончик, прихватив обнаруженные там инструменты, ноутбук и декоративную шпагу, на участок приехала хозяйка. Женщина попыталась остановить вора, однако он стал угрожать ей топором и шпагой.

«Женщина не побоялась оказать нападавшему сопротивление. В ходе завязавшейся потасовки хозяйке удалось вырвать из рук злоумышленника ноутбук, топор и шпагу, после чего тому пришлось спешно ретироваться», — отмечается в сообщении МВД.

Пострадавшая сразу же позвонила в полицию. Спустя час подозреваемый был задержан, им оказался 33-летний ранее судимый житель Казани. При себе у него оказались похищенные с садового участка строительный пистолет и компас.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

В мае 2016 года в Калининграде полицейские задержали мужчину, пообедавшего в ограбленной квартире. Злоумышленника за поеданием обеда обнаружила проснувшаяся хозяйка жилья. Заметив женщину, он выскочил в окно и попытался скрыться, однако был задержан, поскольку потерпевшая сразу же позвонила в полицию.